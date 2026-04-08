В округе Пушкинский в 2026 году отремонтируют четыре школы

Капитальный ремонт четырех школ и строительство двух пристроек запланированы в округе Пушкинский в 2026 году. 8 апреля глава округа Максим Красноцветов проверил ход работ в Софринском образовательном комплексе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

8 апреля глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов проинспектировал капитальный ремонт корпуса № 1 Софринского образовательного комплекса в микрорайоне Софрино-1. Площадь здания превышает 5 тыс. кв. м, сейчас на объекте задействованы 68 человек. Завершить ремонт планируется к 1 августа, после чего помещения передадут педагогам для подготовки к новому учебному году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.