сегодня в 17:24

В округе Пушкинский отремонтируют пищеблок и зал школы

Ремонт пищеблока и актового зала запланирован в Челюскинской школе округа Пушкинский в 2026 году. О планах 14 мая сообщил депутат Московской областной думы Михаил Ждан на встрече с жителями и коллективом учреждения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Михаил Ждан обсудил с педагогами и жителями развитие поселка за последние годы. Он напомнил, что в 2025 году в Доме культуры «Импульс» провели масштабное обновление: отремонтировали кабинеты, хореографический зал, раздевалки и фойе на втором этаже. Само здание капитально отремонтировали несколькими годами ранее.

Также депутат рассказал о модернизации системы теплоснабжения. В рамках концессионного соглашения администрации округа с компанией «Газпром теплоэнерго МО» построена новая блочно-модульная котельная с четырьмя современными котлами. Система работает по закрытой схеме и по мощности превосходит прежнее оборудование.

«В текущем году в рамках проекта инициативного бюджетирования, который мы реализуем совместно с администрацией Пушкинского и руководством учреждения, запланирован ремонт пищеблока и актового зала», — сообщил депутат.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.