В округе Пушкинский ликвидировали сгоревший барак

В Ивантеевке по поручению главы округа силами муниципального бюджетного учреждения «ГХ «Пушкинское» успешно снесли сгоревший в марте этого года барак на улице Первомайской. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ежедневно на объекте присутствовал директор МБУ «ГХ «Пушкинское» Юрий Гужва, который лично контролировал рабочий процесс. Работы были проведены с исключительной точностью, учитывая наличие газовых и электрических коммуникаций на данной территории.

Работы по сносу также контролировал депутат окружного Совета Анна Дунаева и уполномоченный главы округа Пушкинский Нина Ушакова.

Сгоревший барак был расселен почти 10 лет назад, а вот в трех аналогичных домах № 6, 12 и 18, расположенных на той же Первомайской улице, все еще проживают люди.

Вопрос расселения жильцов «голубых спален», именно так эти дома называют в народе, сейчас сдвинулся с мертвой точки. Запущен целый комплекс процедур, которые позволят ускорить процесс переселения людей.

«Что касается сгоревшего и демонтируемого барака, добавлю, после его расселения, в рамках заключенного соглашения, демонтаж должен был выполнить «Казачий торговый дом» — застройщик, который и расселял людей. Но, видимо, что-то пошло не так, и свои обязательства горе-инвестор не выполнил. Сгоревший барак демонтировался за счет средств муниципальной казны. Также за счет бюджетных средств будут вывезены все остатки дома, а территория приведена в порядок», — сказала уполномоченный главы округа Пушкинский Нина Ушакова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.