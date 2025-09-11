В округе Пушкинский ликвидировали аварийный многоквартирный дом

В городе Пушкине ликвидировали аварийный жилой дом на пересечении улицы Некрасова и 2-го Некрасовского проезда, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Трехэтажный кирпичный жилой дом был построен в 1939 году. Общая площадь объекта составляла немногим более 2000 квадратных метров. Дом признан аварийным и подлежащим расселению вследствие морального и физического износа конструктивных элементов.

В рамках реализации адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» полное расселение жильцов произведено в 2024 году. Всего расселили 38 квартир. В августе 2025 года здание снесли.

В настоящее время территория свободна от аварийной постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован. Порядок использования освобожденного земельного участка определит администрация городского округа в ближайшее время.

Всего на территории городского округа Пушкинский было выявлено 339 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день ликвидировано и приведено в соответствие с требованиями законодательства 222 проблемных объекта, что составляет 65% от общего количества.

Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.