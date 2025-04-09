В округе Пушкинский демонтируют незаконно установленные объекты

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в округе Пушкинский проходят демонтаж нестационарных торговых объектов. При выявлении незаконно или с нарушениями установленных палаток собственнику выдается требование о необходимости приведения в соответствие. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«После того, как требования не устранены, составляется акт и выдается предписание на демонтаж в течение определенного периода, как правило — это срок до 15 дней. Если собственник не произвел демонтаж собственными силами, то администрация производит демонтаж сама», — сказал директор МКУ «Маркетинг, информация, реклама» Наталья Фирсова.

В первом квартале в округе было выявлено 15 незаконно установленных палаток на муниципальной земле и 3 на частной территории. Большая часть из них была демонтирована в добровольном порядке. Владельцам рекомендуют заранее устранять нарушения, чтобы избежать административных санкций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.