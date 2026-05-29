В округе Лотошино сносят аварийный дом 1958 года

Аварийный жилой дом № 23а демонтируют в поселке Кировский муниципального округа Лотошино. Здание 1958 года постройки расселили по программе переселения, завершить работы планируют до конца июня 2026 года, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Одноэтажный дом площадью около 100 квадратных метров расположен в центре поселка. Со временем деревянные несущие конструкции частично разрушились, восстановление оказалось невозможным, поэтому здание признали аварийным.

Жильцов четырех квартир переселили в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в Московской области». После этого дом включили в перечень на ликвидацию. Сейчас на площадке ведется демонтаж, завершить его планируют до конца июня 2026 года. На освобожденной территории администрация намерена обустроить детскую игровую площадку.

Всего в муниципальном округе Лотошино выявлен 51 объект незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено или приведено в соответствие с законодательством 34 объекта, что составляет 67% от общего числа. Работа по оставшимся объектам продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что планируется расселить из аварийного жилья более 10 тысяч жителей в том числе с помощью жилищных сертификатов.

«Напомню, завершить расселение фонда, признанного аварийным до 2017 года», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.