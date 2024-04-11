В округе Красногорск завершается строительство детсада для 310 малышей

В д. Сабурово округа Красногорск завершается строительство детского сада. Совсем скоро он сможет принять 310 малышей, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Объект построен за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК) и бюджета Московской области.

В трехэтажном здании общей площадью 4,2 тысячи кв. метров, помимо групповых ячеек, появятся залы для занятий музыкой и физкультурой, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок.

Детский сад рассчитан на 12 групп детей, две из которых для детей младше трех лет. Общая площадь трехэтажного здания 4,2 тысячи кв. метров.

Объект отвечает требованиям безопасности. Смонтированы системы охранного телевидения и освещения, системы контроля и управления доступом, пожарной сигнализации и управления эвакуацией. Организован пост охраны.

Открытие дошкольного учреждения запланировано на 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.