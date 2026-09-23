В округе Истра в 2026 году завершили капремонт 20 крыш многоквартирных домов

В округе Истра в 2026 году завершили капитальный ремонт 20 из 31 запланированной крыши многоквартирных домов. Ход региональной программы обсудили 22 сентября на совещании с главами округов под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программу капитального ремонта на 2026 год включены 39 многоквартирных домов округа Истра. Работы завершили на 20 крышах, еще на 11 они продолжаются. В Новопетровском отремонтировали два фасада, еще один ремонтируют в Глебовском.

В трех домах Истры, Дедовска и Румянцево обновили газовые сети и установили датчики контроля загазованности. В доме № 14 на улице Войкова в Дедовске завершили ремонт системы электроснабжения. До конца года планируют заменить пять лифтов в трех домах: один — на улице Больничной, 14, и два — на улице Мира, 7, в Дедовске; еще два — на улице Микрорайон, 42, в Глебовском.

Основной объем работ планируют завершить до 15 декабря. Ремонт фасада дома № 2 на улице Ленина в Дедовске могут перенести на 2027 год: договор с прежним подрядчиком расторгли, с новой организацией заключили.

Договоры на работы 2027 года уже заключены. В программу включен 31 дом: предусмотрены ремонт 19 крыш и 12 фасадов, замена лифтов в трех домах и обновление внутридомовых инженерных систем в одном. В некоторых домах проведут несколько видов работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.