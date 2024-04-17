В округе Истра на торгах зафиксировали рекордную стоимость лота за неделю

За прошлую неделю комитет по конкурентной политике Московской области совместно с региональным центром торгов провели 83 аукциона по земельно-имущественным торгам, где общее количество участников составило 280 человек. Среднее количество участников на конкурентных процедурах составило 4 человека на лот, сообщает пресс-служба комитета.

С 8 по 12 апреля самая высокая финальная цена была зафиксирована на аукционе по аренде земельного участка под склады, расположенного в деревне Павловское городского округа Истра.

Стартовая цена за 48 соток земли начиналась от 2 млн рублей в год, но 7 участников увеличили начальную стоимость в 12,5 раз, прежде чем финальная стоимость в 24 млн рублей была достигнута.

Найти участок или помещение в Московской области под развитие бизнеса можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.