В округе Егорьевск снесли аварийный дом 1950 года

Аварийный двухэтажный дом 1950 года постройки демонтировали в поселке Рязановский округа Егорьевск. Здание на улице Ленина расселили и включили в перечень на ликвидацию, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Дом № 14/14 находился в центральной части поселка Рязановский, недалеко от общеобразовательной школы. Площадь деревянного строения составляла около 470 квадратных метров. Со временем конструкции здания утратили прочность и надежность, что сделало его небезопасным для проживания.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.