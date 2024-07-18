В округе Домодедово достроят новый жилой комплекс в сентябре

В июле 2022 года застройщик приступил к возведению ЖК «Космос» в микрорайоне Авиационный г. Домодедово. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели плановую проверку объекта, сообщает пресс-служба ведомства.

Жилая застройка на ул. Жуковского в Домодедове близится к завершению — готовность объекта составляет 80%. Выполнены работы по монтажу фундаментов, несущих конструкций подземной и надземной части, кладки наружных и внутренних стен, устройство кровли. Сейчас подрядчик ведет отделочные и фасадные работы, монтаж внутренних и наружных сетей, благоустройство прилегающей территории. Общая площадь взвозимых домов составит более 126 тыс. кв. метров — это 1794 квартиры. Этажей в каждом доме будет 12, включая 1 подземный.

Застройщик планирует окончание работ уже в сентябре текущего года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.