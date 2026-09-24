В округе Чехов после смены владельца в 2025 году достроили заправку

Автозаправочную станцию у деревни Чепелево в округе Чехов достроили и ввели в эксплуатацию после смены собственника в мае 2025 года, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Заправка расположена в полосе отвода региональной дороги «Чепелево — Вельяминово», которая примыкает к федеральной трассе М-2 «Крым». На участке площадью немногим более 1510 кв. м разместили заправочную зону с навесом и магазин с кафе.

Строительство началось без оформленной в установленном порядке разрешительной документации, поэтому работы приостановили. К тому времени на площадке залили фундамент, смонтировали несущие и ограждающие конструкции. Сооружение внесли в перечень объектов незавершенного строительства.

В мае 2025 года у объекта сменился собственник. Получив необходимые согласования, он возобновил строительство и завершил его.

Всего в округе Чехов выявили 369 объектов незавершенного строительства. Из них 251 объект снесли, достроили или привели в соответствие с требованиями законодательства — это 68% от общего числа. Работа продолжается.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.