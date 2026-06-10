В Одинцовском округе завершили на 80% капремонт ФОКа «Старый городок»

Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса «Старый городок» на улице Школьной в Одинцовском округе выполнен на 80%. Работы проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт продолжается в здании спортивной школы «Старый городок». В настоящее время специалисты монтируют инженерные коммуникации, выполняют кровельные и фасадные работы, устанавливают перегородки и проводят штукатурку стен. Общая строительная готовность объекта по всем видам работ достигла 80%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.