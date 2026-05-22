В Одинцовском округе завершили 65% капремонта колледжа

Капитальный ремонт филиала Красногорского колледжа в Звенигороде Одинцовского округа выполнен на 65%. Работы проходят по госпрограмме Московской области и в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», завершить их планируют до конца 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капремонт ведется в здании по адресу: Нахабинское шоссе, д. 15. Строительная готовность объекта составляет 65%. Работы организованы в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

Крайне важно, чтобы каждый глава муниципалитетов Подмосковья был вовлечен во все, что происходит в строительстве и капремонте школ и больниц, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье реализуется несколько проектов по строительству и капитальному ремонту объектов образования и здравоохранения. В их число входит президентская программа.

«Это первичное звено. Это все, что мы строим там, где есть необходимость. Нам крайне важно, чтобы каждая территория, каждый глава и команда были вовлечены во все, что происходит и в этой связи на территории муниципалитетов», — сказал Воробьев.