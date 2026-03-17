В Одинцовском округе завершили 25% капремонта детсада

Капитальный ремонт детского сада №34 в поселке Большие Вяземы Одинцовского округа выполнен на 25%. Подрядчик завершает демонтаж и ведет общестроительные и отделочные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Детский сад №34 расположен на улице Городок-17, д. 10а и входит в структуру Мало-Вяземской школы. Работы проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

В двухэтажном здании обновят кровлю и водосточную систему, заменят инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт затронет все групповые помещения и пищеблок.

Строители также приведут в порядок фасад и благоустроят прилегающую территорию. Открыть обновленное здание детского сада планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.