В Одинцовском округе завершено строительство сервисных объектов для гольф-поля

Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии проектной документации объектам зоны обслуживания гольф-поля в деревне Раево Одинцовского округа. Инвестиции в проект составили 1,167 млрд рублей.

В рамках второго этапа строительства были возведены хостел с административно-бытовыми помещениями площадью 1,7 тыс. кв. метров, мастерская-ангар для обслуживания и хранения спецтехники площадью 2,2 тыс. кв. метров, а также котельная. Все объекты полностью построены и готовы к эксплуатации.

Ввод новых сервисных объектов обеспечит стабильную работу гольф-клуба, улучшит условия для посетителей и персонала, а также поддержит развитие спортивной и рекреационной инфраструктуры округа.

Гольф-клуб в Раево — один из крупнейших спортивно-рекреационных комплексов Подмосковья с 18-луночным полем и развитой инфраструктурой для спортсменов и гостей. Завершение строительства сервисных объектов позволит клубу функционировать на новом уровне и развивать территорию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.