В Одинцовском округе завершена треть капремонта спорткомплекса «Старый городок»
Фото - © Минстрой МО
В поселке Старый городок Одинцовского округа продолжается капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса «Старый городок». Готовность объекта превышает 33%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Капитальный ремонт спорткомплекса «Старый городок» на улице Школьная, д. 32, ведется в рамках государственной программы обновления социальной инфраструктуры Подмосковья и нацпроекта «Семья».
Строители завершили демонтажные работы, продолжают общестроительные и отделочные работы, а также ремонт кровли и фасада. Общая площадь здания составляет 1870,3 квадратных метра.
В ходе ремонта обновят фасад и входную группу, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы, потолки, окна и двери. Также планируется завезти новую мебель и благоустроить прилегающую территорию.
Завершить капитальный ремонт комплекса планируют в 2026 году.
Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.
«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.