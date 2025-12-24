В Одинцовском округе завершена треть капремонта спорткомплекса «Старый городок»

сегодня в 13:02

Капитальный ремонт спорткомплекса «Старый городок» на улице Школьная, д. 32, ведется в рамках государственной программы обновления социальной инфраструктуры Подмосковья и нацпроекта «Семья».

Строители завершили демонтажные работы, продолжают общестроительные и отделочные работы, а также ремонт кровли и фасада. Общая площадь здания составляет 1870,3 квадратных метра.

В ходе ремонта обновят фасад и входную группу, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы, потолки, окна и двери. Также планируется завезти новую мебель и благоустроить прилегающую территорию.

Завершить капитальный ремонт комплекса планируют в 2026 году.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.