В Одинцовском округе завершают капремонт спорткомплекса «Старый городок»

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Физкультурно-оздоровительный комплекс «Старый городок» в одноименном поселке Одинцовского округа готов на 98%. Капитальный ремонт планируют завершить в IV квартале 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В поселке Старый городок Одинцовского городского округа завершают капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса «Старый городок». Строительная готовность объекта составляет 98%. Об этом пресс-служба регионального министерства строительного комплекса сообщила в среду.

Работы финансируют из бюджета Московской области по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Общая площадь здания составляет 1870,3 кв. м.

«Сегодня на объекте работают 20 человек. Строители завершают пусконаладочные работы, монтаж инженерных коммуникаций», — сообщила пресс-служба ведомства.

Подрядчик демонтировал старое оборудование и покрытия. Компания ремонтирует кровлю и фасад, меняет инженерные сети, радиаторы и сантехнику. Внутри здания сделают новые полы и потолки, выполнят отделку, завезут мебель и современное оборудование.

Все работы в спорткомплексе планируют завершить в IV квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.