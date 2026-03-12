В Одинцовском округе строят школу на 750 учеников

Новую школу на 750 мест возводят в поселке Заречье Одинцовского округа на территории ЖК «Резиденция Сколково». Готовность здания составляет 63%, завершить строительство планируют к июню 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Четырехэтажное здание площадью около 12,4 тыс. кв. метров будет иметь один подземный этаж. В школе разместят учебные кабинеты, библиотечно-информационный центр, зону информационных технологий, медицинские помещения и пищеблок на 250 мест. Также предусмотрены спортивный и актовый залы.

На прилегающей территории обустроят беговую дорожку, площадки для волейбола и баскетбола. После ввода в эксплуатацию образовательное учреждение передадут на баланс городского округа.

Надзор за строительством ведет Главгосстройнадзор Московской области. Инспекторы проверили объект и отметили, что уже завершены конструкции подземной части, возведены несущие и ограждающие элементы. Сейчас строители монтируют фасады и внутренние инженерные системы. Работы начались в ноябре 2023 года.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.