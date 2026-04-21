В Одинцовском округе строят поликлинику на 500 посещений

Поликлинику на 500 посещений в смену возводят в микрорайоне Трехгорка Одинцовского округа. В здании разместят взрослое и детское отделения, станцию скорой помощи и стационар на 50 коек, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Новый медцентр сможет принимать до 500 пациентов за смену. В одном здании оборудуют кабинеты врачей, диагностические и процедурные помещения. Жители смогут пройти УЗИ, ЭКГ и рентген, сдать анализы и получить восстановительное лечение. Также предусмотрены залы лечебной физкультуры, кабинеты массажа и помещения для очных и дистанционных консультаций. Общая площадь объекта составит около 10 тыс. кв. метров.

Стоимость строительства оценивается примерно в 1,9 млрд рублей по данным Единой информационной системы в сфере закупок. Застройщиком выступает ППК «Фонд развития территорий» — государственная компания, реализующая инфраструктурные и социальные проекты.

Главгосстройнадзор Подмосковья провел на площадке «невидимый надзор». Специалисты дистанционно проверили подготовительные работы и организацию стройплощадки с помощью аэрофотосъемки и цифровой модели, сопоставив данные с проектной документацией. Строительная готовность объекта составляет около 7%, ведется устройство подземной части здания.

Строительство началось в феврале 2026 года, завершить его планируют в июле 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.