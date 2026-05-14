В Одинцовском округе строят дом на 476 квартир с поликлиникой

Жилой комплекс «Вяземы Парк» возводят в рабочем поселке Большие Вяземы Одинцовского городского округа. В первом корпусе на 476 квартир предусмотрены встроенная поликлиника и подземный паркинг, завершить этап планируют в августе 2027 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Проект предусматривает строительство пяти жилых корпусов, сейчас работы ведутся на двух из них. Площадь корпуса №1 превысит 32 тыс. квадратных метров. Дом будет 19-этажным, включая подземный уровень. В подземной части разместят парковку на 53 машино-места, а на первых этажах откроют поликлинику, рассчитанную на 61 посещение в смену.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник. Одна из них в Котельниках на 400 посещений в смену откроется в начале июня.

«Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся. Важно, чтобы оборудование работало, ну и, конечно, были врачи — и общей практики, и узкие специалисты. Наша задача — создать для них все условия, в том числе позаботиться о тех, кого мы приглашаем из других регионов: из Астрахани, Башкирии, Кемерово, как здесь. У нас достаточно продолжительное время действует программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки», — рассказал глава региона.