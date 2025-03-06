В Одинцовском округе снесли объект самовольного строительства

В рамках проведения работ по ликвидации аварийных, недостроенных и самовольных объектов на территории региона, в Одинцовском городском округе, в деревне Малые Вяземы был выявлен и демонтирован заброшенный объект самовольного строительства — здание бывшего кафе, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«На 42-м километре Можайского шоссе, вблизи остановки общественного транспорта „Фабрика“, арендатором муниципального земельного участка без разрешительной документации было возведено одноэтажное нежилое здание площадью порядка 70 квадратных метров. Данное строение использовалось как объект общественного питания, однако впоследствии было заброшено и с течением времени начало разрушаться. Решением Одинцовского городского суда постройку признали самовольной и подлежащей сносу, договор аренды земельного участка был расторгнут. В январе текущего года силами администрации Одинцовского городского округе был проведен комплекс работ по ликвидации сооружения», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству.

В настоящий момент участок освобожден от постройки и расчищен от строительного мусора.

Порядок использования освобожденной территории администрацией пока не определен.

Всего на территории Одинцовского городского округа выявлено 973 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день уже снесено, достроено и приведено в соответствие 814 объектов, что составляет 84% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается и в настоящее время.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.