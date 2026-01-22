В Одинцовском округе снесли аварийный дом в Голицыне

В Голицыне снесли полуразрушенный одноэтажный деревянный дом № 42, расположенный во 2-м Рабочем переулке. Здание, построенное в 1960-х годах, признали ветхим из-за сильного износа конструкций и утраты эксплуатационной безопасности. Все шесть квартир были расселены, после чего дом оказался заброшенным и начал разрушаться.

Жители неоднократно обращались через портал «Добродел» с просьбой снести опасный объект и благоустроить прилегающую территорию. Снос провели в рамках муниципальной программы «Архитектура и градостроительство» на 2023–2027 годы. В настоящее время здание полностью демонтировано, участок очищен от строительного мусора.

Дальнейшее использование освобожденной территории определит администрация. В Одинцовском округе выявлен 1031 объект незавершенного строительства, из которых 865 уже снесены, достроены или приведены в соответствие с законодательством. Работы по ликвидации подобных объектов продолжаются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.