В Одинцовском округе продолжают строить ЖК «Вяземы парк»

Строительство жилого комплекса «Вяземы парк» продолжается в поселке Большие Вяземы Одинцовского округа. На площадке ведутся фундаментные и монолитные работы, во вторник, 21 апреля, ход строительства проверили представители администрации. С июня застройщик планирует начать возведение жилых этажей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жилой комплекс возводят на улице Городок-17. Проект реализует ООО «Атлантис-Одинцово». Он предусматривает строительство двух корпусов, включающих четыре многоэтажных дома, а также социальных объектов.

В настоящее время завершена стилобатная часть первого корпуса, строители приступили к возведению первого надземного этажа, где разместятся магазины и предприятия сферы услуг. На втором корпусе идет устройство фундаментной плиты. На площадке работают 75 человек и 15 единиц техники, в том числе два башенных крана.

«Всего в комплексе предусмотрено 952 квартиры. Во второй корпус переселят жителей аварийных домов № 1 и № 3 по улице Институт — под это предусмотрено около 7,2 тыс. квадратных метров жилья. Обсудили с застройщиком параллельное возведение социальной инфраструктуры: детского сада на 225 мест, школы на 550 учеников, поликлиники на 61 посещение в смену», — сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Кроме жилья и социальных объектов, проект включает строительство котельной, двух многоуровневых паркингов на 340 и 375 машин, а также подземных парковок на 53 места под каждым корпусом и кладовых помещений.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.