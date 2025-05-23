В Одинцовском округе продолжается капитальный ремонт детского сада № 20

В Голицыно продолжается капитальный ремонт детского сада № 20 на Заводском проспекте. Строительная готовность составляет уже 45%. На объекте завершаются общестроительные работы, выполняется предчистовая отделка, идет обустройство фасадов. Как сообщал глава Одинцовского округа Андрей Иванов, по графику подрядной организации завершить капитальный ремонт планируется к 1 сентября этого года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В здании детского сада № 20 уже сняты старые конструкции, установлены новые энергосберегающие окна, проложены инженерные сети для водоснабжения, отопления и канализации. Параллельно монтируются электросистемы, слаботочные коммуникации и вентиляция. На площадке трудятся почти 50 человек. Мы всегда готовы оказать помощь подрядчику, чтобы работы не останавливались и были выполнены качественно и в срок», — сказал Иванов.

В обновленном дошкольном учреждении будут организованы 10 групп ребят в возрасте от 2 до 7 лет. У каждой из них будет своя прогулочная площадка с теневым навесом. На первом этаже здания разместится пищеблок. Также в здании обустроят две утепленные веранды со скатной крышей, медицинский блок с процедурной, актовый и спортивный залы. На прилегающей территории для воспитанников сделают две физкультурные площадки. По итогам инспекции глава Одинцовского округа поручил профильным службам проработать возможность обустройства небольшой парковки для родителей воспитанников — на месте заброшенных гаражей вблизи детского сада.

Детский садик на Заводском проспекте был построен 60 лет назад — в 1965 году. Площадь здания составляет 1 660 квадратных метров, территории — порядка 2 гектаров. На время проведения работ воспитанники садика № 20 были переведены в другие дошкольные образовательные учреждения муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.