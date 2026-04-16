В Одинцовском округе Подмосковья капремонт школы завершили на 55%

Капитальный ремонт Часцовской школы в поселке Часцы Одинцовского округа выполнен более чем на 55%. Работы ведут в рамках госпрограммы по обновлению социальной инфраструктуры, открыть школу планируют 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В поселке Часцы продолжается капитальный ремонт здания школы площадью 2 302,3 кв. м. Сейчас на объекте идут отделочные, кровельные и фасадные работы, монтируются оконные блоки и внутренние инженерные сети. В ремонте задействованы 19 специалистов и одна единица техники.

В ходе обновления полностью модернизируют внутренние помещения, пищеблок и расширят входную группу. На прилегающей территории проведут благоустройство и озеленение.

Для школьников обустроят футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки, а также площадки для тенниса и баскетбола. Работы выполняют по государственной программе капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Обновленная школа должна принять учеников 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.