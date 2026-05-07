В Одинцовском округе объявили конкурс на благоустройство парка

В Одинцовском городском округе объявили открытый конкурс на второй этап благоустройства центральной площади и городского парка в Одинцове. Работы планируют завершить в 2027 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме. Подрядчику предстоит выполнить реновацию набережной пруда на Центральной площади, а также провести второй этап благоустройства центральной площади и городского парка.

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила, что конкурс объявлен на второй этап обновления общественного пространства в Одинцовском округе.

Площадь планируемого благоустройства составляет около 10,5 га. Работы проведут в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Финансирование предусмотрено из бюджета Московской области и бюджета Одинцовского городского округа. Завершить реализацию проекта планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.