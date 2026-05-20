В Одинцовском округе начали заливку фундамента детской поликлиники

Строители приступили к монолитным работам по устройству фундамента новой детской поликлиники в Звенигороде Одинцовского округа. На площадке также монтируют первый башенный кран, завершить строительство планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На строительной площадке задействованы 20 рабочих и четыре единицы техники. Специалисты выполняют монолитные работы по устройству основания здания и устанавливают первый башенный кран, сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Медучреждение возводят по госпрограмме Московской области в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Для строительства выбран участок площадью 0,7 гектара.

Четырехэтажное здание общей площадью 5,6 тыс. кв. м рассчитано на 220 посещений в смену. На первом этаже разместят профилактическое отделение, кабинеты неотложной помощи, инфекционных заболеваний и рентгенодиагностики. На втором — педиатрическое отделение и кабинеты специалистов, на третьем — дневной стационар на шесть коек, помещения функциональной диагностики, реабилитации и ЛФК, на четвертом — стоматологический блок.

Поликлинику оснастят современным оборудованием. В ней также предусмотрят клинико-диагностическую лабораторию, отделения профилактики и восстановительного лечения, а для персонала оборудуют комнаты отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник. Одна из них в Котельниках на 400 посещений в смену откроется в начале июня.

«Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся. Важно, чтобы оборудование работало, ну и, конечно, были врачи — и общей практики, и узкие специалисты. Наша задача — создать для них все условия, в том числе позаботиться о тех, кого мы приглашаем из других регионов: из Астрахани, Башкирии, Кемерово, как здесь. У нас достаточно продолжительное время действует программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки», — рассказал глава региона.