В Одинцовском округе начали строить школу на 550 мест

Строительство школы на 550 мест началось в селе Перхушково Одинцовского округа. Подрядчик приступил к подготовительным работам, ввод объекта запланирован на 2028 год, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На будущей стройплощадке ведется планировка и расчистка территории, обустройство подъездных путей и мест складирования материалов», — уточнил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Согласно проекту, в трехэтажном здании разместят блоки начальной и основной школы, два спортивных зала, актовый зал, столовую, библиотечно-информационный центр и кабинеты для внеурочных занятий. На прилегающей территории оборудуют физкультурно-спортивную зону, пространства для подвижных игр и отдыха, а также проведут комплексное благоустройство.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.