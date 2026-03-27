В Одинцовском округе начали монолит детсада на 220 мест

Строители приступили к монолитным работам при возведении детского сада на 220 мест в поселке ВНИИСОК Одинцовского округа. Объект возводят по госпрограмме за счет бюджета Московской области, открыть его планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В поселке ВНИИСОК продолжается строительство нового детского сада на 220 воспитанников. На первом участке подрядчик начал возведение монолитных конструкций здания. Демонтаж аварийного строения, располагавшегося на месте застройки, полностью завершен.

«На стройплощадке 35 рабочих и 5 единиц техники. На первом участке ведется устройство стен первого этажа, на втором — устройство фундаментной плиты, на третьем — расчистка территории от строительного мусора после демонтажа здания аварийного детсада», — уточнил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

В двухэтажном здании разместят 10 групп для детей от 1,5 до 7 лет. В каждой группе предусмотрят спальню, буфет и игровую. Также оборудуют физкультурный и музыкальный залы, кружковую зону, методические кабинеты, пищеблок полного цикла и медицинский кабинет.

На прилегающей территории обустроят спортивные и игровые площадки с теневыми навесами и малыми архитектурными формами, проведут озеленение, сделают проезды и тротуары.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.