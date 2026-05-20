В Одинцовском округе капремонт школы в Часцах выполнен на 70%

Капитальный ремонт Часцовской средней школы в Одинцовском округе завершен на 70%. Работы проверил глава округа Андрей Иванов 19 мая, подрядчик планирует сдать объект в августе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Капитальный ремонт трехэтажного здания 1962 года постройки ведется в рамках профильной президентской программы. Общая площадь школы составляет 2367 квадратных метров. Подрядчиком выступает ООО «Трансстрой».

«Работы выполнены уже на 70%. Подрядчик завершил монтаж инженерных систем, кровлю и фасады из керамогранита сделали на 95%. Сейчас строители устанавливают двери в классы, приступают к финишной отделке помещений, монтажу потолков и благоустройству территории. На объекте работают более 40 человек, задействована одна единица техники. Подрядчик соблюдает график, завершить все работы планируем в августе, после чего начнем подготовку школы к открытию 1 сентября», — сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Кроме благоустройства территории, специалисты переложат сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Эти работы выполняет «Одинцовская теплосеть».

В рамках капремонта полностью обновят внутренние помещения и модернизируют пищеблок: зону готовки расширят и оснастят новой техникой. Входную группу увеличат, оборудуют гардероб, комнату охраны и тамбур. На пришкольной территории появятся кольцевой пожарный проезд, озеленение и площадка для сдачи норм ГТО. На время ремонта учащихся перевели в Покровское отделение школы, для подвоза задействованы пять школьных автобусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.