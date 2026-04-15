В Одинцовском округе капремонт ФОКа завершат к августу 2026 года

Капитальный ремонт спортивной школы «Старый городок» продолжается в Одинцовском округе на улице Школьная. Готовность объекта составляет 61%, завершить работы планируют в августе 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Подмосковья. В здании площадью 1870,3 кв. м задействованы 40 рабочих и три единицы техники.

«На объекте ведется монтаж инженерных коммуникаций, кровельные и фасадные работы, устройство перегородок, штукатурка стен. Общая стройготовность по всем видам работ составляет 61%», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Подрядчик уже демонтировал старое оборудование и покрытия. Сейчас продолжается ремонт кровли и фасада, замена инженерных сетей, радиаторов и сантехники. Внутри здания обустроят новые полы и потолки, выполнят отделку, установят мебель и современное оборудование.

Завершить капитальный ремонт планируется в августе 2026 года. С 1 сентября спортшкола вновь примет воспитанников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.