В Одинцовском округе готовность школы искусств в Кубинке достигла 25%

Капитальный ремонт здания будущей Детской школы искусств на улице Армейской в Кубинке выполнен на 25%. В среду, 22 апреля, ход работ проверил глава Одинцовского округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Двухэтажное здание бывшего детского сада №73 перепрофилируют под школу искусств. Сейчас учреждение работает на базе дома офицеров в Кубинке-1. Работы финансируются за счет муниципального бюджета, подрядчиком выступает ООО «МТ-ГРУПП».

«На улице Армейской в Кубинке перепрофилируем здание бывшего детского сада №73 под школу искусств. На площадке завершают демонтаж, штукатурят стены на втором этаже, делают кровлю, возводят перегородки. В ближайшее время подрядчик приступит к монтажу инженерных коммуникаций. Далее — устройство пола на первом этаже и подготовка к отделке. На объекте задействовано 20 человек, общая строительная готовность составляет 24%», — сообщил Андрей Иванов.

Он добавил, что поручил проверить состояние прогулочных веранд и игровых элементов, оставшихся от детского сада. Пригодные конструкции планируют использовать в других дошкольных учреждениях округа. Завершить капитальный ремонт рассчитывают в ноябре 2026 года.

Здание на улице Армейской построено в 1980 году. После перепланировки на первом этаже разместят вестибюль с гардеробом, костюмерную, концертный зал на 55 мест со сценой, классы фортепиано и хореографии. На втором этаже оборудуют студию изобразительного искусства и классы гитары, аккордеона, баяна, сольфеджио, скрипки и хорового пения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.