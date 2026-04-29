В Одинцовском округе готовность пешеходного перехода через ж/д достигла 22%

Строительство надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути у ЖК «Рублевский» в Одинцовском округе выполнено на 22%. Ход работ проверил глава округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Готовность объекта составляет 22%. На площадке продолжается фиксация пролетной конструкции в проектном положении, подрядчик параллельно готовит основание под вторую опору и выносит инженерные коммуникации. На следующей неделе строители приступят к устройству свайного основания. В работах задействованы 17 человек и три единицы техники.

«Надземный пешеходный переход в районе ЖК „Рублевский“ готов на 22%. Его протяженность превысит 87 м. Открыть движение по переходу и лестницам планируем в октябре, запустить лифты — до конца декабря. Полностью завершить строительство должны до конца этого года», — сообщил Андрей Иванов.

Новый переход свяжет несколько кварталов, где проживают более 14 тыс. человек, и повысит безопасность. Сооружение остеклят, оборудуют лифтами и элементами доступной среды для маломобильных граждан. Также предусмотрены антивандальное остекление, внутреннее освещение, архитектурная подсветка и обустройство пешеходных зон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.