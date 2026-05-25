В Одинцовском округе достраивают школу на 1100 мест

Школу на 1100 учеников в селе Лайково Одинцовского округа планируют открыть до конца 2026 года. Строительная готовность объекта достигла 89%, инспекторы провели внеплановую проверку, сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Строители завершают внутреннюю отделку помещений и монтаж инженерных систем. Общая площадь здания превысит 13 тыс. квадратных метров. В школе предусмотрено 44 класса, при этом для учеников начальных классов оборудуют отдельные кабинеты. Также проектом предусмотрены помещения для продленного дня с игровыми и спальными зонами.

В образовательном учреждении разместят мастерские для уроков труда и творчества, два спортивных зала и столовую на 550 мест, разделенную на зоны для младшей и основной школы. В центре здания оборудуют двусветный открытый зал с амфитеатром на 400 мест и двухуровневый информационно-библиотечный центр.

Согласно проектной документации, завершить строительство планируется в ноябре 2026 года.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.