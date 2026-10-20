В Одинцовском округе аренда участка стала самым дорогим лотом недели

Аукцион по аренде участка для индивидуального жилищного строительства в Одинцовском округе завершился с самой высокой ценой среди земельно-имущественных торгов 12–16 октября 2026 года. Итоговая ставка составила 8,79 млн рублей в год, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с Региональным центром торгов провел 61 земельно-имущественный аукцион с 12 по 16 октября 2026 года. Максимальную итоговую цену зафиксировали на торгах по аренде участка в деревне Чигасово Одинцовского округа.

На аукцион по аренде на 20 лет выставили участок площадью 24 сотки для индивидуального жилищного строительства. Два претендента подняли годовую арендную плату с 6 507 432 до 8 785 033,2 рубля.

Победителем торгов становится участник, предложивший наивысшую цену. Если к аукциону допустят только одного претендента, он сможет получить лот по начальной стоимости. После заключения договора аренды участок можно выкупить при условии строительства и регистрации жилого дома, пригодного для круглогодичного проживания.

Подобрать участок или помещение в Московской области можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ. Сервис позволяет выбирать объекты по расположению, площади, цене и формату приобретения — аренде или продаже. Также можно построить маршрут от участка до ближайшей аптеки, магазина, салона красоты или кинотеатра.

На странице комитета по конкурентной политике Московской области в мессенджере МАКС регулярно публикуют подборки актуальных лотов, сведения о торгах в Подмосковье и инструкции по поиску имущества и земельных участков и подаче заявок на аукционы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.