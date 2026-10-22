В Одинцовском округе 10 семьям из аварийных домов вручили ключи от квартир

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 20 октября вручил 10 семьям ключи от квартир в жилом комплексе «Равновесие» в селе Перхушково. Новоселы переедут из аварийных домов в Больших Вяземах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Семьи получили квартиры с муниципальной отделкой в четырех корпусах строящегося ЖК «Равновесие». Жилье полностью готово к заселению. Новоселы переедут из аварийных домов № 2 и № 6 на улице Институт в Больших Вяземах.

До конца 2027 года из этих двух зданий планируют переселить 121 семью — 286 человек. Программа рассчитана на 2026–2027 годы. Жителям предлагают квартиры в разных микрорайонах Одинцовского округа или денежную компенсацию.

«Вы долгое время жили в ветхом аварийном жилье на улице Институт в Больших Вяземах, каждый день сталкивались с различными бытовыми трудностями, обращались за помощью. И прежде всего я хочу поблагодарить вас за терпение», — отметил Андрей Иванов.

Собственникам предоставляют жилье в собственность по договорам мены, а нанимателям — по договорам социального найма.

ЖК «Равновесие» задуман как загородный квартал с авторской архитектурой. Дома расположены на закрытой благоустроенной территории с пространствами для игр, спорта и отдыха. В комплексе уже работает детский сад, запланировано строительство школы. На первых этажах корпусов открыты магазины и супермаркеты, к открытию готовится офис МФЦ.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что планируется расселить из аварийного жилья более 10 тысяч жителей в том числе с помощью жилищных сертификатов.

«Напомню, завершить расселение фонда, признанного аварийным до 2017 года», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.