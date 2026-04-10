В Одинцово завершат реконструкцию Центральной площади в 2026 году

Реконструкция Центральной площади в Одинцово выходит на финальный этап — основные работы планируют завершить в 2026 году. На территории обновят покрытия, инженерные сети и освещение, создадут спортивные и общественные зоны, сообщил глава округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках благоустройства на площади заменят асфальтовое и плиточное покрытие, опоры освещения, проложат и обновят инженерные сети. Также установят системы видеонаблюдения и оповещения.

На территории появятся спортивные площадки с мини-футбольным полем, зонами для волейбола и силовых тренировок, а также скейт-парк. Планируется установить павильоны для мастер-классов, проката и кафе. Специалисты расчистят пруд, заменят плавающий фонтан и обустроят сухой фонтан. Кроме того, благоустроят набережную и откроют парковку на 110 машино-мест.

«В Одинцово завершаем реконструкцию Центральной площади. Обновляем покрытия, меняем инженерные сети, освещение, устанавливаем системы безопасности. Здесь появятся спортивные площадки, павильоны, скейт-парк. Также благоустроим набережную пруда и откроем парковку на 110 машино-мест», — сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Еще одной точкой притяжения станет лесопарк в Новой Трехгорке. В 2026 году там обустроят прогулочные дорожки, освещение и видеонаблюдение, откроют павильоны и кафе. Для отдыха оборудуют 24 мангальные зоны, спортивные площадки для волейбола и баскетбола, воркаут-зону и тренажеры, а также специальные места для выгула собак.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.