В Одинцово продолжается внутренняя отделка детского сада «Кубик»

В новом детском саду «Кубик» в микрорайоне №8 Одинцово завершено создание теплового контура здания и запущено отопление. После новогодних праздников подрядная организация приступила к внутренней отделке, предварительные работы уже подходят к завершению. На объекте трудятся около 60 специалистов.

Параллельно ведутся работы по облицовке и утеплению фасада. В ближайшее время начнутся шпаклевка и монтаж инженерных систем для запуска водоснабжения и канализации, сообщил инженер производственно-технического отдела Сергей Чуриков.

Для отделки фасада планируется использовать вентилируемую систему и клинкерный кирпич. В трехэтажном здании создадут группы для детей разных возрастов, спортивный и музыкальный залы, игровые зоны, а также кабинеты для творческих занятий. Современная система вентиляции и кондиционирования обеспечит комфортные условия для воспитанников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провели, как идут работы по модернизации системы теплоснабжения в Рузском муниципальном округе. Обновление коснется 8 котельных, 2 центральных тепловых узла (ЦТП) и 8,5 км теплосетей.

В муниципалитете некоторым объектам теплоснабжения более 40 лет. Они не справляются с ростом нагрузки, а прошедшей зимой начались аварии. Воробьев отметил, что котельные модернизируют и внутри, и снаружи, теплосети будут менять. Ветхое состояние и большой износ оборудования на этом объекте приводили к многочисленным авариям.

«Поэтому сейчас важно выполнить все работы качественно, чтобы эту зиму пройти без срывов. Заменим здесь 2 из 4 котлов, сопутствующее оборудование. Специалисты уже завершили демонтаж котлов, разбирают системы химводоподготовки. Наша задача — основательно подготовиться к отопительному сезону, этим летом выполнить и завершить работы на всех запланированных объектах. Это обновление 14 участков сетей общей протяженностью порядка 8,5 км и капремонт 8 котельных и 2 центральных тепловых пунктов», — перечислил губернатор.