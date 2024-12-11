В Одинцове завершается демонтаж недостроенного 17-этажного дома

В звенигородском микрорайоне Южный Одинцовского округа подрядная организация завершает снос недостроенного 17-этажного здания на улице Радужная. Демонтаж проводят в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Механизм сноса был совместно проработан региональным Комитетом по архитектуре и градостроительству, администрацией Одинцовского округа и профильными ведомствами. Сейчас завершается разбор конструкций, идет вывоз строительного мусора. Полностью выполнить комплекс работ на площадке планируется до конца декабря.

Возведение 17-этажного 132-квартирного жилого дома стартовало в начале 2000-х годов, но в 2010-м строительство было остановлено: здание дало крен, так как на стадии проектирования не было учтено наличие подземных вод. Дольщики получили квартиры в других домах. Долгое время недострой портил облик жилого массива, конструкции пришли в аварийное состояние. На освободившейся площадке в дальнейшем планируют обустроить разворотное кольцо для транспорта и создать зеленую зону.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.