В Одинцове прокуратура помогла устранить нарушения при регистрации недвижимости

Одинцовская городская прокуратура провела проверку по обращению жительницы Москвы в связи с нарушением законодательства при регистрации права собственности на объект недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Заявитель с 2004 года является собственником половины жилого дома в селе Локотня Одинцовского округа. В 2015 году ее родственником была произведена регистрация другой части объекта недвижимости, при этом сведения о наличии прав заявительницы на принадлежащую ей долю были исключены из единого государственного реестра недвижимости в отсутствие предусмотренных законом оснований.

По результатам проведенной проверки управлением Росреестра по Московской области в ЕГРН внесены соответствующие изменения, нарушения устранены.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.