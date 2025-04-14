В Одинцове приступили к подготовительному этапу строительства детской поликлиники

Подрядчик приступил к подготовительному этапу работ на стройплощадке будущей детской поликлиники «Одинцовской областной больницы» в Звенигороде. Ведется установка ограждающих конструкций, планировка территории, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проводят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» за счет средств регионального бюджета.

«На площадке ведется планировка территории, обустройство подъездных дорог и мест складирования материалов, установка ограждающих конструкций», — уточняется в сообщении.

В новой поликлинике предусмотрено специальное расположение кабинетов для сокращения очередей и удобного поиска нужного кабинета. Наиболее востребованные специалисты будут вести прием на нижних этажах, здесь также разместятся помещения клинико-диагностической лаборатории. Кабинеты профильных специалистов и помещения профилактики займут верхние этажи. Для сотрудников оборудуют комнаты отдыха, в кабинеты поставят удобную мебель для комфортной работы.

Поликлинику оснастят современным оборудованием, чтобы маленькие жители Звенигорода смогли пройти все необходимые обследования и лечение рядом с домом.

Открытие нового учреждения здравоохранения намечено на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.