В Одинцове планируется капремонт спортивного комплекса «Звезда»

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации спортивного комплекса «Звезда» в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: Спортивный комплекс «Звезда» по адресу: Московская обл., Одинцовский г. о., г. Звенигород, ул. Московская, д. 47». Планируется в рамках проведения закупки капитальный ремонт здания общей площадью 5047 кв. м.

Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.