В Одинцове одобрили проект ТРЦ в ЖК «Одинбург»

Новый торгово-развлекательный центр построят на улице Северной в Одинцове. Мособлархитектура согласовала архитектурно-градостроительный облик четырехэтажного здания площадью более 21,6 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба мособлархитектуры.

Здание будет состоять из четырех этажей, включая подземный уровень с паркингом. Внутри разместят супермаркет и магазины, почту, МФЦ, ресторан, фуд-корт с кафе и детскую игровую зону. Третий этаж займет фитнес-центр.

Здание выполнено в форме сектора кольца, повторяющего очертания участка. В архитектуре использованы элементы бионического стиля — пластичные, криволинейные фасады, обтекаемые поверхности и отсутствие острых углов.

Фасады оформят в бежево-золотистой гамме, гармонирующей с окружающей застройкой. Основным материалом станут алюминиевые металлокассеты и ламели, в том числе гнутые элементы для создания эффекта текучих линий.

С учетом высотных домов ЖК «Одинбург» предусмотрен так называемый пятый фасад — кровля. Инженерные элементы скроют декоративными конструкциями, а на крыше появится паттерн в виде «капель». Перед главным входом обустроят спортивные и игровые площадки, а также зоны отдыха.

Проект разработала архитектурная мастерская «Петров Михаил и партнеры». Застройщиком выступает AFI Development.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.