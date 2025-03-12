В Одинцове объявлен конкурс на капремонт спорткомплекса «Академия Дзюдо»

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту многофункционального комплекса «Академия дзюдо» в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Многофункциональный комплекс «Академия дзюдо» по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Московская, д. 51». Планируется в рамках проведения закупки планируется капитальный ремонт здания общей площадью 15 188,3 кв. м.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.