В Одинцове достраивают новый корпус школы

Новый корпус школы № 9 в Одинцове готов более чем на 70%. Его планируют сдать в декабре, а принять учеников — в первом квартале 2027 года, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Школа работает с перегрузкой из-за активной застройки второго микрорайона: сегодня здесь учатся 1,3 тысячи ребят при проектной вместимости 750 мест. Новый корпус рассчитан на 550 учеников и позволит отказаться от второй смены.

На площадке завершают отделочные работы и благоустраивают территорию. Параллельно обновляют старое здание: фасады уже привели к единому стилю, впереди — ремонт кровли.

В новом корпусе, помимо учебных классов, оборудуют мастерские, актовый и большой спортивный залы.

«Школа давно нуждалась в расширении. Второй микрорайон активно развивается, сюда переехали много молодых семей с детьми. Новый корпус разгрузит старое здание и сделает условия для ребят более комфортными. При этом он не будет отдельным: корпуса соединят переходами на каждом этаже», — рассказал депутат Мособлдумы от «Единой России» Михаил Терентьев.

За пять лет по народной программе «Единой России» в Подмосковье построили 166 новых школ и капитально отремонтировали 245. До 2031 года в регионе планируют построить еще 26 школ и провести капитальный ремонт 53.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.