В образовательных учреждениях Чехова продолжаются ремонтные работы

сегодня в 13:03

В рамках подготовки образовательных учреждений к новому учебному году первый заместитель главы муниципального округа Чехов Денис Разуваев провел мониторинг дошкольного отделения гимназии № 2, где сейчас ведутся работы по капитальному ремонту. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком, полностью завершен демонтаж внутренних перекрытий, инженерных систем и оконных конструкций. Дополнительным рабочим составом проводятся штукатурные работы», — подчеркнул первый заместитель главы муниципального округа Чехов Денис Разуваев.

Сейчас ожидается поставка ремонтных материалов для фасада и кровли. В ближайшее время подрядная организация планирует начать монтаж новых оконных конструкций и инженерных систем, а также работы по благоустройству прилегающей территории.

Завершить ремонтные работы подрядчик обязуется до 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.