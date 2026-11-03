В Новосибирской области повысят минимальную площадь участков для застройки

Власти Новосибирской области и девелоперы договорились поэтапно повышать минимальную площадь участков для комплексного развития территорий с 2027 года, сообщает Om1 Новосибирск .

С октября 2027 года минимальная площадь территорий под жилую застройку составит 1,5 га, остальных площадок — 2 га. В ноябре 2028 года порог вырастет до 2,5 га. Строители выступали против первоначального ограничения в 5 га.

«Именно поэтому АРИД выступала за сохранение возможности реализации КРТ на небольших территориях. Установление минимального порога в 5 га ограничило бы градостроительный и экономический потенциал города, сократив возможности обновления небольших, но важных для горожан территорий. Кроме того, при установлении высокого минимального порога и отсутствии гибкости в определении границ проектов важно сохранить возможность комплексного развития уже сложившихся городских районов», — подчеркнул исполнительный директор Ассоциации развития инфраструктуры и девелопмента Роман Берсон.

Власти также поддержали инициативу ассоциации об объединении раздельных участков в один проект комплексного развития территорий. Между площадками могут проходить дороги и коммуникации, они могут находиться в разных районах Новосибирска. Общая площадь должна достигать установленного минимума. Механизм еще предстоит закрепить в нормативных документах.

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