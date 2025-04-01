В новом корпусе школы Королева завершаются монолитные работы

В Королеве продолжается строительство нового корпуса школы № 1. В настоящее время здесь ведется кладка наружных и внутренних стен, устройство кровли, фасада и инженерных систем, монтаж светопрозрачных конструкций, внутренние отделочные работы. На объекте задействованы более 80 рабочих и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы проходят в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Проектом предусмотрены современные кабинеты, столовая, актовый и спортивный залы, медицинский пункт. В новое здание полностью перейдет начальная школа, что позволит разгрузить классы и решить вопрос второй смены.

Благодаря необычному архитектурному решению здание более 7 тыс. кв. метров получит оригинальный вид: несколько уровней в космической тематике и с виду будет похоже на Международную космическую станцию.

Завершить объект планируют к 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.