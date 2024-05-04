В новой Москве обустроят пищевой и строительный кластеры

В новой Москве в скором времени появятся пищевой и строительный кластеры. Суммарные инвестиции в эти проекты будут примерно 580 млрд рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Всего на производствах задействуют свыше 10 тыс. человек. В поселении Щаповское вблизи поселка Спортбазы сформируют крупный строительный кластер.

ООО «Брусника. Индустриализация. Москва» возведет производственный комплекс по изготовлению железобетонных конструкций. Их используют во время строительства лестничных площадок и проемов, балконов, фасадов и несущих стен зданий.

Всего на производствах будут делать до 45 тыс. единиц изделий в год. Работать здесь будут около 340 человек.

Там же ООО «Внуково Логистик» возведет комплекс, в котором обустроят несколько небольших производств строительных конструкций и материалов. Тут смогут работать более 2,8 тыс. человек. Совокупная мощность производств составит 29,7 тыс. единиц строительных конструкций, модульных сооружений, металлических изделий и деревянных напольных покрытий.

В Щаповском недалеко от деревни Троицкое будет масштабный пищевой кластер. В нем объединятся несколько промышленных предприятий.